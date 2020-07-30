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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...
Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Otomobil sektörünün ne zaman düzeleceği araba hayali kuranların takibinde yer alıyor. Kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından sektörde birazda olsa canlanma yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:18Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:23