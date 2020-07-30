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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Otomobil sektörünün ne zaman düzeleceği araba hayali kuranların takibinde yer alıyor. Kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından sektörde birazda olsa canlanma yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:23
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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi gelecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. 2020 yılında koronavirüs etkisiyle otomobil piyasası tam anlamıyla büyük bir çöküş yaşadı. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

ÖTV İNDİRİMİNE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir. Sektör uzmanlarına göre otomobil piyasasına kriz ortamında hareketlilik kazandırabilmek için ÖTV indirimi yapılması bir zorunluluk haline geldi.

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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

Otomobil piyasasında fiyatların çok yükselmesi yn durgunluğun sebepleri arasında gösteriliyor. ÖTV indirimi ile hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi bir gerileme meydana gelecek.

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Herkes onu bekliyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Volksvagen, Opel, Renault, Volvo fiyat listesi...

Bu durum da otomobil almak isteyen vatandaşlar için cazibeyi arttıracak. Neredeyse yarı yarıya düşen otomobil satışları bu şekilde artıl gösterecek. Otomobil sektöründe yaşanan krizin daha erken sona ermesi ve yılın ilk dört ayında meydana gelen kayıpların karşılanabilmesi için son dönemlerde ÖTV indirimi daha yüksek sesle talep edilmeye başlandı. Devletin neredeyse tüm sektörlere özel imkanlar sağladığı bir dönemde otomotiv sektörü temsilcileri kendi seslerinin de duyulmasını istiyorlar.