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Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

Yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten temsilciler, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi. Vergi indirimleri KOBİ'lere nefes aldıracak.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 11:56
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gece twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine gidildiğini bildirmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

Bugün Resmi Gazete'de de yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de yeme-içme hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten sektör temsilcileri, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

- "Restoranlarda fiyatlar düşecek, cirolar artacak"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, kararın sektöre hayırlı olmasını diledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini dile getiren Bingöl, "Bu iyileşme sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor." dedi.