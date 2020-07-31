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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'KDV indirimi' müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak
Yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten temsilciler, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi. Vergi indirimleri KOBİ'lere nefes aldıracak.
Giriş Tarihi: 31.07.2020 11:54Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 11:56