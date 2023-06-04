04 Haziran 2023, Pazar
Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
"Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesi alan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:38
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9