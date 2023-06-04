"Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde bakanlık tarafından hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?