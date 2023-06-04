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Haberler Galeri EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Erken emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu prim eşitlemesi için son dakika açıklamalar geldi. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 15:56
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EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları merak ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında emeklilikte yeni reform çalışmaları için hazırlıklar başladı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur'da prim eşitlemesi konuşuluyor. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. "Erken emeklilik için şartlar neler? Erken emeklilik prim eşitlemesi ne zaman?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, erken emeklilik şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Ayrıca, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu şartın daha da geriye çekilmesi gündeme geldi.

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EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Emekli aylığının miktarı, sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişecek.

Kısmi emeklilik hakkı kazanan kişiler, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7.500 lira alacaklar. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.

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EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

* Kısmi emekli aylığına hak kazanma şartları nelerdir?

Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan sigortalılara belirli bir yaşa gelmeleri durumunda emeklilik hakkı tanır. Yaş haddi, işe başlama tarihine ve çalışılan statüye göre değişir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamladıklarında 50-60 yaş arasında değişen yaşa ulaştıklarında emekli olabilirler.

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EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

4500 gün prim ödeme şartı ise bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için geçerlidir. Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilirler. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne kadar prim ödemesi yaparak 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabilirler.