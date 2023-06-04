EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Erken emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu prim eşitlemesi için son dakika açıklamalar geldi. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!