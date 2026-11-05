Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Trump'ı adeta şoke eden Demokratların güçlü sonuçlar elde etmesi, küresel piyasalarda altın için yeni bir fiyatlama sürecini beraberinde getirdi. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi altın fiyatlarını yukarı taşırken değerli metal, son haftalarda yaşadığı kayıpları kısa sürede telafi etti. İşte piyasalarda son durum...

Uluslararası piyasalarda ons altın iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken Türkiye'de gram altın da 6 bin 650 TL sınırını geride bıraktı. Yükselişin ardından yatırımcılar, ABD'de açıklanacak kritik istihdam verisine odaklandı. Son günlerde dalgalı bir görünüm sergileyen altın piyasasında, son gelişmelerle birlikte güçlü bir yükseliş hareketi öne çıktı.

ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği sonuçların ardından doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve tahvil getirilerinin düşmesi, değerli metallere olan talebi artırdı. Perşembe gününe yaklaşık yüzde 2 yükselişle başlayan ons altın, 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN SON KAYIPLARINI HIZLA GERİ ALDI Uluslararası piyasalarda spot altın, sabah saatlerinde yüzde 1,9 değer kazanarak 4 bin 140,83 dolar seviyesine yükseldi. Böylece ons altın, yakın dönemdeki kayıplarını geri alırken iki haftanın zirvesine ulaştı. Altındaki yükseliş hareketi bir önceki seansta da kendisini göstermişti. Çarşamba günü yaklaşık yüzde 3,4 değer kazanan değerli metal, 19 Ağustos'tan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Bu artış, yaklaşık 12 haftanın en sert günlük sıçraması olarak kayıtlara geçti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki temel etkenlerden biri, ABD dolarının küresel piyasalarda güç kaybetmesi oldu. ABD ara seçimlerinde Demokratların güçlü sonuçlar almasıyla seçim kaynaklı siyasi belirsizliğin azalması, piyasalarda risk iştahını destekledi. Hisse senedi piyasalarında alımlar artarken dolar endeksi ise gerileme eğilimine girdi.