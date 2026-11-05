-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Trump'ı adeta şoke eden Demokratların güçlü sonuçlar elde etmesi, küresel piyasalarda altın için yeni bir fiyatlama sürecini beraberinde getirdi. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi altın fiyatlarını yukarı taşırken değerli metal, son haftalarda yaşadığı kayıpları kısa sürede telafi etti. İşte piyasalarda son durum...

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 1

Uluslararası piyasalarda ons altın iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken Türkiye'de gram altın da 6 bin 650 TL sınırını geride bıraktı. Yükselişin ardından yatırımcılar, ABD'de açıklanacak kritik istihdam verisine odaklandı. Son günlerde dalgalı bir görünüm sergileyen altın piyasasında, son gelişmelerle birlikte güçlü bir yükseliş hareketi öne çıktı.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 2

ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği sonuçların ardından doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve tahvil getirilerinin düşmesi, değerli metallere olan talebi artırdı. Perşembe gününe yaklaşık yüzde 2 yükselişle başlayan ons altın, 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 3

ALTIN SON KAYIPLARINI HIZLA GERİ ALDI

Uluslararası piyasalarda spot altın, sabah saatlerinde yüzde 1,9 değer kazanarak 4 bin 140,83 dolar seviyesine yükseldi. Böylece ons altın, yakın dönemdeki kayıplarını geri alırken iki haftanın zirvesine ulaştı. Altındaki yükseliş hareketi bir önceki seansta da kendisini göstermişti. Çarşamba günü yaklaşık yüzde 3,4 değer kazanan değerli metal, 19 Ağustos'tan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Bu artış, yaklaşık 12 haftanın en sert günlük sıçraması olarak kayıtlara geçti.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 4

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki temel etkenlerden biri, ABD dolarının küresel piyasalarda güç kaybetmesi oldu. ABD ara seçimlerinde Demokratların güçlü sonuçlar almasıyla seçim kaynaklı siyasi belirsizliğin azalması, piyasalarda risk iştahını destekledi. Hisse senedi piyasalarında alımlar artarken dolar endeksi ise gerileme eğilimine girdi.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 5

Doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altın ve gümüş gibi değerli metallerin yükselişini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ulaşılabilir hâle getirerek talebin artmasına katkıda bulunabiliyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 6

ABD TAHVİL FAİZLERİNDEKİ GERİLEME ALTINA YARADI

Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD Hazine tahvillerinin seyri de etkili oldu. Piyasaların yakından izlediği ABD 10 yıllık tahvil faizi, gece saatlerinde yaklaşık 6 baz puan düşerken Tokyo piyasalarının açılmasıyla birlikte 1 baz puan daha geriledi. Böylece 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,87 seviyesine indi.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 7

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından tahvil faizlerindeki düşüş önemli bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor. Tahvil getirilerinin gerilemesi, yatırımcıların altına yönelmesini kolaylaştırıyor. Dolar endeksiyle birlikte tahvil faizlerinde yaşanan düşüş de değerli metaldeki yükseliş hareketini hızlandırdı.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 8

ALTINDA KRİTİK EŞİK 4 BİN DOLAR

Piyasa analistleri, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini değerlendirirken 4 bin dolar seviyesini kritik eşik olarak görüyor. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Ancak yükselişin kalıcı olabilmesi için bu seviyenin üzerinde tutunması gerektiği belirtiliyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 9

Analistler, yatırımcı girişlerinin sürmesi ve tahvil getirilerindeki düşüşün altına destek vermeye devam etmesi hâlinde ons fiyatının 4 bin dolar üzerinde istikrar kazanabileceğini değerlendiriyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 10

Bu senaryoda ilk önemli hedefin 4 bin 200 dolar olabileceği belirtilirken yükseliş ivmesinin korunması durumunda 4 bin 400 dolar seviyesinin de yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 11

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNE KİLİTLENDİ

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcıların dikkati ABD ekonomisinden gelecek yeni verilere çevrildi. Özellikle yarın açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasaların yakın takibinde olacak.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 12

İstihdam piyasasından gelecek sonuçların, ABD Merkez Bankasının bundan sonraki faiz politikası hakkında önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Fed'in faiz kararlarına yönelik beklentiler de altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 13

Faiz oranlarının yüksek kalması, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın alternatif maliyetini artırıyor. Bu nedenle Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği yönündeki beklentiler altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık faizlerin düşebileceğine yönelik beklentiler, değerli metallere olan ilgiyi artırarak fiyatları destekleyebiliyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 14

GRAM ALTIN 6 BİN 650 TL SEVİYESİNİ GEÇTİ

Uluslararası piyasalarda ons altının değer kazanması, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın fiyatı, ons altındaki değişimin yanı sıra dolar/TL kuru ve iç piyasadaki alış-satış makasının etkisiyle belirleniyor. Son fiyatlamalarda gram altının alış fiyatı 6 bin 596,53 TL seviyesinde işlem görürken satış fiyatı 6 bin 654,09 TL'ye yükseldi.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 15

Böylece gram altın 6 bin 650 TL sınırını aşmış oldu. Yükselişle birlikte yatırımcıların odağında doların seyri, ABD tahvil faizleri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden ön plana çıktı.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 16

ALTINDA YENİ HEDEFLER MASADA

Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönünü belirleyecek üç temel gelişme öne çıkıyor. Bunlar ABD'den açıklanacak ekonomik veriler, dolar endeksindeki hareket ve tahvil faizlerinin seyri olarak sıralanıyor. Ons altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması hâlinde teknik görünümün daha da güçlenebileceği değerlendiriliyor. Özellikle 4 bin 200 dolar seviyesinin aşılması durumunda 4 bin 400-4 bin 500 dolar bandına yönelik beklentilerin güç kazanabileceği belirtiliyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasa tahminleri altüst oldu: İşte gram altının yeni hedefi 17

Diğer taraftan ABD'den gelecek güçlü ekonomik veriler ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerin yeniden yükselmesi, altın fiyatlarında kâr satışlarını beraberinde getirebilir. Son iki seansta kaydedilen güçlü yükseliş, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yeniden yöneldiğine işaret ediyor. Altın fiyatlarının yeni rekor seviyelere ulaşıp ulaşmayacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler ve piyasalardaki gelişmelerle netlik kazanacak.

Asgari ücrette 3 senaryo masada! Milyonların geliri değişiyor: İşte kalem kalem ocak zammı hesapları
Sonraki Galeri
Asgari ücrette 3 senaryo masada! Milyonların geliri değişiyor: İşte kalem kalem ocak zammı hesapları
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin