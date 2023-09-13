GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? cbiko kariyer kapısı GSB son dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSB) başvurularının sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Binlerce kişinin başvuru yaptığı bu program, birçok genç için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yapanlar ve sonuçları merakla bekleyenler için son gelişmeler haberimizde...