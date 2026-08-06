Milyonlara erken emeklilik fırsatı: Primi eksik olanlar dikkat

Milyonlarca çalışan yaş şartını veya yılı tamamlamasına rağmen eksik prim günü nedeniyle emeklilik hayalini erteliyor. Oysa belli şartlarda çalışmadan primleri toplu alma imkanı bulunuyor. Doğum ve askerlik borçlanmasından isteğe bağlı sigortaya, gurbetçi imkanlarından ihya yöntemine kadar erken emekliliğin kapısını açan tüm detaylar netleşti.

Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli sayıda prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için bir iş yerinde çalışmak, ya da kendi işini yapmak veyahut Bağ-Kur primi ödemek lazım. Ancak bir başka yöntem de eksik günleri toplu olarak satın alabilmek. Bu sayede beklemeden erken emekli de olunuyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, prim satın alıp erken emekli olmanın detaylarını bugün köşesine taşıdı.

Çalışmadan emeklilik mümkün mü?

Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi isteğe bağlı sigorta. Bunun dışında borçlanma yöntemiyle de primleri tamamlayabilirsiniz

Borçlanma yöntemi nedir?

Borçlanma yöntemi aslında eksik primlerinizi toplu olarak satın almak anlamına geliyor. Bunun için belli şartlar gerekiyor. Yoksa bir kişi tüm primlerini satın alarak emekli olamıyor.