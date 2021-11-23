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Haberler Galeri Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Gram altının uçuşa geçmesi yoğun şekilde araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 690 lira seviyesinde işlem gördü. Yükselişini sürdüren gram altın 700 TL seviyesini geçti. Altında yaklaşık yüzde 6 yükseliş yaşandığı görüldü. İlk seansın ardından 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 12:33
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Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 23 Kasım altın fiyatı yükselişiyle dikkat çekti. Altın fiyatlarında yüzde 6'yı geçen artış sonrasında güncel fiyatlar araştırılıyor. A Para tarafından hazırlanan altın grafiği üzerinden altın fiyatının canlı takibini yapabilirsiniz. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı gün içerisinde 700 lirayı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

23 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 697,2 lira ile zirvesini görmesini ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 690,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.623 liradan satıldı.

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Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

Saat 12.30 itibariyle gram altın tarihi zirvesini yeniledi ve 700 lira seviyesini geçti.

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Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.

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Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!

ABD Başkanı Biden'ın özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.