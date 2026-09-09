Elektrikli araç sahipleri dikkat! DMM’den “evde şarj yasağı” iddialarına yanıt
DMM, elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasak bulunmadığını açıkladı. DMM, düzenlemelerin amacının elektrik tesisatından kaynaklanabilecek riskleri önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını açıkladı.
DMM'den yapılan açıklamaya göre bazı sosyal medya hesaplarında "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" yönünde iddialar yer aldı.
"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EVDE ŞARJINA YASAK YOK"
Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."
GÜVENLİK STANDARTLARINA UYGUN KURULUM ŞARTI
DMM'nin açıklamasında ikiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak kurulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada şarj sistemlerinin onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulmasının önemine dikkat çekildi.
"CEZALAR ŞARJ İÇİN DEĞİL, USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI İÇİN"
DMM, sosyal medyada gündeme getirilen yüksek ceza iddialarına da yanıt verdi.
Açıklamada, "İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir" denildi.