Elektrikli araç sahipleri dikkat! DMM’den “evde şarj yasağı” iddialarına yanıt

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EVDE ŞARJINA YASAK YOK"

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."