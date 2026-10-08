Fon mağdurlarını yakından ilgilendiriyor! 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya ilk ödeme

Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme takviminde ilk aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvime göre olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı için 8 Ekim ödeme günü olarak belirlendi.

Yatırımcılara yapılacak ödemeler Hazine kaynaklarından değil, fonların kendi varlıkları ve ilgili hesaplarda biriken tutarlardan karşılanacak. Dağıtımda genel ilke olarak yatırımcıların fonlardaki payları esas alınacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME İÇİN YENİ DÜZENLEME

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılar için ise ayrı bir yasal düzenleme hazırlanıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle 1 milyon TL'ye kadar olan alacakların ana para ve enflasyon farkı dikkate alınarak karşılanması hedefleniyor. Küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Ancak bu ödemelerin uygulanabilmesi için teklifin yasalaşması ve ödeme esaslarının kesinleşmesi gerekiyor.