Fon mağdurlarını yakından ilgilendiriyor! 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya ilk ödeme
Fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında bugün ilk ödeme günü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı takvime göre A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapılacak.
Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme takviminde ilk aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvime göre olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı için 8 Ekim ödeme günü olarak belirlendi.
43 BİN 643 YATIRIMCI İÇİN ÖDEME GÜNÜ
İlk aşamadaki ödemeler, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy şirketlerine ait 17 fonu kapsıyor.
Yatırımcılara yapılacak ödemeler Hazine kaynaklarından değil, fonların kendi varlıkları ve ilgili hesaplarda biriken tutarlardan karşılanacak. Dağıtımda genel ilke olarak yatırımcıların fonlardaki payları esas alınacak.
1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME İÇİN YENİ DÜZENLEME
Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılar için ise ayrı bir yasal düzenleme hazırlanıyor.
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle 1 milyon TL'ye kadar olan alacakların ana para ve enflasyon farkı dikkate alınarak karşılanması hedefleniyor. Küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Ancak bu ödemelerin uygulanabilmesi için teklifin yasalaşması ve ödeme esaslarının kesinleşmesi gerekiyor.
131 FON TASFİYE SÜRECİNDE
Açıklanan bilgilere göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.
Fonlardan 125'inin tasfiye işlemlerini Ziraat Bankası, Tera Portföy'e ait 6 fonun tasfiyesini ise İş Bankası yürütüyor.
Atlas'a ait 16 fondaki 56 bin 614 yatırımcının ödemeleri gerekli teminatların alınmasına bağlı olacak. Nihai tasfiye sürecinin 5-6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.