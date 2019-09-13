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EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi. Bir televizyon programında açıklamalada bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili talimat verdiğini duyurdu. Erdoğan'ın EYT ile ilgili durumu analiz etmesi için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini dile getiren Prof.Dr. Kılıç, "EYT sorunu çözülmeli" dedi. Açıklamaların ardından EYT bekleyenler heyecanlanırken, daha önce konuşulan Finlandiya modeli gündeme geldi. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT için düşünülen Finlandiya modeli nedir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 14:33
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EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın EYT düzenlemesi için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini duyurdu. Açıklamanın ardından EYT gündemi ısınırken, EYT'lilerin haklarını savunmak için kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dayanışma Derneği'nden de benzer açıklamalar geldi. Sorunun incelenmesi için bir komisyon kurulacağı duyuruldu. EYT ile ilgili daha önce de gündeme gelen Finlandiya modelinin devreye alınacağı belirtiliyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

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EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT İÇİN ÖNERİLEN FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

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EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Uzmanlar konu hakkında şunları söylediler:

"Almanya veya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen model ele alınıyor. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67, buralarda. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.

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EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Finlandiya'da emekliliğine belli bir süre kalanlara, alınacak maaş için her yıl yüzde 2 eksik maaş ödenmesi, yani bu maaştan emekli olunması uygulaması var. Kabul eden hemen emekli oluyor. Emekliliğine iki sene kalan yüzde dört, üç yıl kalan yüzde 6 daha az maaş ile emeklilik söz konusu oluyor. Finlandiya'da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek şartı ile maaşı eski durumuna getirme imkanı da var.

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EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lıda 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.