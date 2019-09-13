EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın EYT düzenlemesi için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini duyurdu. Açıklamanın ardından EYT gündemi ısınırken, EYT'lilerin haklarını savunmak için kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dayanışma Derneği'nden de benzer açıklamalar geldi. Sorunun incelenmesi için bir komisyon kurulacağı duyuruldu. EYT ile ilgili daha önce de gündeme gelen Finlandiya modelinin devreye alınacağı belirtiliyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...