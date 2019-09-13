EYT'de son dakika formülü! EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi. Bir televizyon programında açıklamalada bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili talimat verdiğini duyurdu. Erdoğan'ın EYT ile ilgili durumu analiz etmesi için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini dile getiren Prof.Dr. Kılıç, "EYT sorunu çözülmeli" dedi. Açıklamaların ardından EYT bekleyenler heyecanlanırken, daha önce konuşulan Finlandiya modeli gündeme geldi. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT için düşünülen Finlandiya modeli nedir? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.09.2019 10:20Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 14:33