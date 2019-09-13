3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ikramiyelerinin de 25 bin TL artması bekleniyor. Bu nedenle 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği gelen bilgiler arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisler için 3600 ek göstergenin çıkarılması talimatını vermişti. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiriyor. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği şu an için netleşmedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





