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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ikramiyelerinin de 25 bin TL artması bekleniyor. Bu nedenle 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği gelen bilgiler arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisler için 3600 ek göstergenin çıkarılması talimatını vermişti. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiriyor. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği şu an için netleşmedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 14:44
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polisler, din görevlileri, öğretmenler ve hemşirelerin beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar sürüyor. Kamu çalışanları kapsamın genişletilmesini isterken, 3600 ek gösterge nedeniyle 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği belirtiliyor. Bekletmenin sebebi olarak ikramiyelerin en az 25 bin TL artacak olmasından kaynaklandığı aktarılıyor. 3600 ek göstergenin kamuya maliyeti de hesaplanmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge neden önemli? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

250 BİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ BEKLİYOR

Emeklilik yaşı gelen 250 bin kişi emeklilik dilekçesini vermedi. Memurlar emekli olduklarında daha yüksek maaş alabilmek ve 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyor.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA YER ALIYOR

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların 1 Ekim'de açılacak yeni dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.