07 Nisan 2022, Perşembe
EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor! 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ekonomi gündeminden düşmüyor ve 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiren bu konuyla ilgili 3 kriter üzerinde duruluyor. 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor ve EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunun açılıp açılmayacağı heyecanla beklenirken emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceğine ilişkin formüller üzerinde duruluyor ve konuya dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:54
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!