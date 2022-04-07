EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor! 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor!

Ekonomi gündeminde en çok yer alan ve son dakika gelişmelerin yakından takip edildiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Emeklilik milyonlarca çalışanın hayali ve yaşa takılanlar için bir umut ışığı doğunca heyecan yarattı. 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes emekli olabilecek mi, primi dolan 950 bin kişi emeklilik hakkını elde edebilecek mi? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT'de yaş ve prim kriteri üzerinde yoğun bir şekilde duruluyor. İşte detaylar!