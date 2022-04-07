07 Nisan 2022, Perşembe
Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
SGK'ya başvurun 18.981 TL alın, 2022 yılı zamlarıyla birlikte devlet destekli ödemelerde artış yaşandı. Koşulları sağlayan herkes başvurularını yapıyor ve onay almanın ardından hemen ödemelerini alabiliyor. işgöremezlik ödeneği, cenaze yardımı, evde bakım maaşı, süt parası, yolluk ödemesi gibi daha pek çok develt desteğinden faydalanmak isteyenler şartların neler olduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:53
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!