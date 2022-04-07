Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

Devletin vatandaşlara sunduğu destekler devam ediyor ve pek çok kategoriden yardımlar ihtiyaç sahibi kişilere yapılıyor. 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte devletin verdiği desteklerin de miktarlarında da artış yaşandı ve başvuru yapmak isteyenlerin bu koşullara dikkat etmesi gerekiyor. Koşulları sağlayan kişilerin başvurusu onaylanır onaylanmaz hesaplarına ödemeler yapılıyor ya da PTT üzerinden alınabiliyor. SGK'ya başvurun 18.981 TL alın, detaylar haberimizde yer alıyor.