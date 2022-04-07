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Haberler Galeri Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

SGK'ya başvurun 18.981 TL alın, 2022 yılı zamlarıyla birlikte devlet destekli ödemelerde artış yaşandı. Koşulları sağlayan herkes başvurularını yapıyor ve onay almanın ardından hemen ödemelerini alabiliyor. işgöremezlik ödeneği, cenaze yardımı, evde bakım maaşı, süt parası, yolluk ödemesi gibi daha pek çok develt desteğinden faydalanmak isteyenler şartların neler olduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:53
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
SGK’ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

Devletin vatandaşlara sunduğu destekler devam ediyor ve pek çok kategoriden yardımlar ihtiyaç sahibi kişilere yapılıyor. 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte devletin verdiği desteklerin de miktarlarında da artış yaşandı ve başvuru yapmak isteyenlerin bu koşullara dikkat etmesi gerekiyor. Koşulları sağlayan kişilerin başvurusu onaylanır onaylanmaz hesaplarına ödemeler yapılıyor ya da PTT üzerinden alınabiliyor. SGK'ya başvurun 18.981 TL alın, detaylar haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
SGK’ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın

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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
SGK’ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
SGK’ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ

Yol Yardımı Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi

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SGK'ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!
SGK’ya başvurun 18.981 TL alın! Devlet destekli ödemelerde artış yaşandı! Bu koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor!

Eğitim Desteği
Süt Parası Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi