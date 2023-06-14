14 Haziran 2023, Çarşamba
EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik imkanı yakaladı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca gözler staj ve çıraklık sigortası yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Borçlanma formülleri ile emeklilik hakkı elde etmek isteyenler staj ve çıraklık sigortası için detayları merak ediyor. İşte, EYT staj ve çıraklık, borçlanma formülleri için detaylar!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:52
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