EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruların kabul edilmesiyle süreç devam ediyor. EYT düzenlemesini az farkla kaçıranlar ise erken emeklilik için şartları merak ediyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Yasalarda erken emeklilik için bazı avantajlar bulunuyor. "Erken emeklilik için aranan şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte konu hakkında gelişmeler haberimizde!