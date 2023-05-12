EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar emeklilik için yasalarda yer alan diğer formülleri merak ediyor. EYT kapsamında olup da prim gün sayısı yeterli olmayanlar borçlanma ve kısmi emeklilik için şartları sorguluyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Esnaf için gerekli olan prim gün sayısının düşürülmesi, kadınlarda çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi gibi yeni adımlar yakından takip ediliyor. İşte EYT kısmi emeklilik şartları!