EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.

Başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.