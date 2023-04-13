13 Nisan 2023, Perşembe
EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...
EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-devlet! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle bilirkte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı.Başvurular SGK ve e-devlet üzerinden yapıldı. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Başvurularının kabul edilip edilmediğini merak eden vatandaşlar, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT ilk maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, e-devlet EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 17:41
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