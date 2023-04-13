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Haberler Galeri EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-devlet! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle bilirkte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı.Başvurular SGK ve e-devlet üzerinden yapıldı. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Başvurularının kabul edilip edilmediğini merak eden vatandaşlar, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT ilk maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, e-devlet EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 13.04.2023 17:41
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EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

e-Devlet EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı! EYT yasasıyla emeklilik hakkına sahip olan milyonlarca EYT'li başvurusu sonuçlarının nasıl öğrenileceği araştırıyor. İlk maaşların ödenmesinin ardından, başvurularını yeni yapan ve emeklilik için gün sayanlar EYT başvuru sonucu sorgulama ekranına yoğunlaştı. İşte, EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. EYT başvurusu yapanlar aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.

e-Devlet kapısında arama kısmına ''DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve ''Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip'' sayfasına gidin.

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EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

Ardından ''Yıl'' seçeneğini işaretleyerek ''Sorgula'' butonuna tıklayın.

Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

EYT BAŞVURU TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.

Başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.

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EYT emeklilik başvuru takibi e-devlet giriş ekranı! SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? İlk maaş ödeme tarihleri...

Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaşınız başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak.

Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.