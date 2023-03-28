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Haberler Galeri EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik imkanı elde ediyor. Primi tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru yapanlar birikmiş prim ödemelerini geri alabiliyor. Prim ödemelerini yapmış ancak vefat etmiş kişilerin ödemelerini yakınları alabiliyor. Diğer yandan SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Hal böyle olunca, kısmi emeklilik şartları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, 3600 ve 5400 günle emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:54
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EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekeneler prim ve yıl şartını tamamladıkları anda emeklilik imkanını yakalıyor. SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor. Diğer yandan kısmi emeklilik şartları için detaylar da merak ediliyor. İşte, 3600 ve 5400 günle emeklilik şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

PRİMİ EKSİK OLANA TOPLU PARA

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik imkanı elde ediyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat halinde ise yakınlarına bu imkan var…


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EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor. SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

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EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.