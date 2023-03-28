EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekeneler prim ve yıl şartını tamamladıkları anda emeklilik imkanını yakalıyor. SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor. Diğer yandan kısmi emeklilik şartları için detaylar da merak ediliyor. İşte, 3600 ve 5400 günle emeklilik şartları!