EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik imkanı elde ediyor. Primi tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru yapanlar birikmiş prim ödemelerini geri alabiliyor. Prim ödemelerini yapmış ancak vefat etmiş kişilerin ödemelerini yakınları alabiliyor. Diğer yandan SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Hal böyle olunca, kısmi emeklilik şartları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, 3600 ve 5400 günle emeklilik şartları!