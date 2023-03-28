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Haberler Galeri Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:56
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Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları alınıyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere önemli destekler sağlanıyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Doğal gaz tüketim desteğinde de kış dönemi için destek tutarı arttı. Hak sahibi vatandaşlara yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı 900 lira ile 2500 lira arasına çıktı.

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Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI

Aile destek programı ödeme miktarında da artış yaşandı. Son olarak 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL aralığına yükseldi.

Ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı konusunda henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL,

3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL,

4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı 180 TL,

5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı 216 TL.

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Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler başvuru yapabiliyor.