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Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammında yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Yüzde 12.8'lik tahmine göre 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında yüzde 6.82 zam göründü. Peki, bu durumda hangi emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 04:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 07:59
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Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

Tüm emekliler için Ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak.

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Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

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Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi açıklandı.

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Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'e geriledi.

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Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre 6.82 olacak.