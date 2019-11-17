Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme! Emekliye yüzde 6.82 zam

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammında yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Yüzde 12.8'lik tahmine göre 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında yüzde 6.82 zam göründü. Peki, bu durumda hangi emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 04:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





