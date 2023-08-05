Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği!

"150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftler için büyük bir fırsat olan bu kredi, gençlerin ev kurma süreçlerine katkı sağlayacak. Devlet tarafından yeni evleneceklere sağlanacak olan evlilik kredisi desteği, çok sayıda kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...