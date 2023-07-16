16 Temmuz 2023, Pazar
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? 48 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi şartları...
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırııyor. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, başvuru tarihleri...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:13
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