11 Eylül 2023, Pazartesi
Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?
Devlet, ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara evde bakım maaşıyla destek veriyor. Memur maaş katsayısına göre hesaplanan evde bakım desteği yeni zamla birlikte bu yıl 5 bin 98 liradan 7 bin 620 liraya çıkacak. Yıllık yapılan ödeme 91 bin 440 liraya ulaşacak.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 06:47
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18