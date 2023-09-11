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Haberler Galeri Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Devlet, ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara evde bakım maaşıyla destek veriyor. Memur maaş katsayısına göre hesaplanan evde bakım desteği yeni zamla birlikte bu yıl 5 bin 98 liradan 7 bin 620 liraya çıkacak. Yıllık yapılan ödeme 91 bin 440 liraya ulaşacak.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 06:47
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Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Memur maaş katsayısına göre hesaplanan evde bakım desteği yeni zamla birlikte bu yıl 5 bin 98 liradan 7 bin 620 liraya çıkacak. Yıllık yapılan ödeme 91 bin 440 liraya ulaşacak. Gündelik bakım hizmetleri ağırlıklı olarak evde ve yakın akrabalar tarafından gerçekleştiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Evde bakım aylığı alanların sayısı 600 bini geçerken bu destekte haneye giren gelir esas alınıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor.

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Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Evde bakacak kişi yoksa bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşü alınarak her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından verilebilir.

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Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Evde bakım yardımından yararlanma koşulları başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Evde bakım yardımı, engelli vatandaşların yaşadığı fiziksel, sosyal çevreden kopmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla veriliyor. Bu destek doğrudan engelli bireylere değil bakımını üstlenen akrabası, vasisine veriliyor. Yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılıyla yürütülüyor. Bakan kişi ile engeli bulunan arasında kan bağı bulunması koşulu bulunuyor. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, ana, baba ile bunların ana ve babası, torunları, torunların eşleri, kardeş ve eşya, teyze, dayı, amca ve hala gibi yakınlar alabiliyor. Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.

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Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

EŞİM ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR, ENGELLİ KUZENİME BAKARSAM EVDE BAKIM YARDIMI ALABİLİR MİYİM?
Evde bakım maaşında, haneye giren her türlü gelir toplamına bakılıyor. Kişi başına düşen ortalama gelir tutarı dikkate alınıyor. Asgari ücretin net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor. Bu tutar gelir testi raporu ile tespit ediliyor. Hanedeki akraba birey sayısı, bunların gelirinde değişiklik olduğunda bildirim zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca bakılan kişinin ikamet adresi değiştiğinde en geç 15 gün içinde ilgili müdürlüğe bilgi verilmesi gerekiyor.