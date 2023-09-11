Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı! Evde bakım desteğinden kimler yararlanır? Bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı?

Evde bakım yardımından yararlanma koşulları başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:



EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Evde bakım yardımı, engelli vatandaşların yaşadığı fiziksel, sosyal çevreden kopmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla veriliyor. Bu destek doğrudan engelli bireylere değil bakımını üstlenen akrabası, vasisine veriliyor. Yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılıyla yürütülüyor. Bakan kişi ile engeli bulunan arasında kan bağı bulunması koşulu bulunuyor. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, ana, baba ile bunların ana ve babası, torunları, torunların eşleri, kardeş ve eşya, teyze, dayı, amca ve hala gibi yakınlar alabiliyor. Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.