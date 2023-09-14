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Haberler Galeri Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi kişinin bakımını üstlenen aile fertlerine yönelik bir destek programıdır. Bu maaş, ekonomik veya sağlık sorunları nedeniyle bakıma muhtaç durumda olan bireylerin aileleri tarafından verilen bakım hizmetinin karşılığı olarak ödenir. Evde bakım maaşı miktarı, Türkiye'deki memur maaş katsayısına göre hesaplanır ve belirli dönemlerde güncellenir. İşte aylık ve yıllık hesaplama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 08:41
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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, her ayın başında bu önemli destek ödemesini beklerler. Her yıl belirli dönemlerde zam yapılan bu destek ödemeleri, bakıma muhtaç, engelli veya yaşlı kişilere ve ailelerine önemli bir ekonomik katkı sunar. İşte zamlı Evde Bakım Parası ve başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım aylığı alanların sayısı 600 bini geçerken bu destekte haneye giren gelir esas alınıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Evde bakacak kişi yoksa bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşü alınarak her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından verilebilir.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında yapılıyor. Bu tarihlere göre Eylül ayı evde bakım aylığı ödemelerinin 15'inde başlaması bekleniyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla evde bakım aylığı ödemesi sorgulanabiliyor.

Sistemde kaydı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.