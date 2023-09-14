HaberlerGaleriEvde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi kişinin bakımını üstlenen aile fertlerine yönelik bir destek programıdır. Bu maaş, ekonomik veya sağlık sorunları nedeniyle bakıma muhtaç durumda olan bireylerin aileleri tarafından verilen bakım hizmetinin karşılığı olarak ödenir. Evde bakım maaşı miktarı, Türkiye'deki memur maaş katsayısına göre hesaplanır ve belirli dönemlerde güncellenir. İşte aylık ve yıllık hesaplama...