Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 14-15-16-17-18-19 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Evde bakacak kişi yoksa bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşü alınarak her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından verilebilir.