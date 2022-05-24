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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?

Ev kiraları düşecek mi? Kira fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de konut sektöründe artan maliyetler fiyatları yükseltti. Kira fiyatlarında yaşanan artış sonrası yeni düzenleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Kira artış oranlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bugün bir araya gelecek. Peki, ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:04
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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?

Ev kiraları düşecek mi? Kira fiyatlarında yaşanan artış sonrası ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, kira fiyatlarına yeni düzenleme olup olmayacağıydı. Üç bakanlığın kira fiyatları için bugün bir araya geleceği öğrenildi. Peki, ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?

KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME VAR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak. Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, bazı kurumlardan ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?

KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sabah'ta yer alan habere göre; Kiralarda son dönemde yaşanan artışlar Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri haline gelince konu AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafında masaya yatırıldı. Serbest piyasa ekonomi kurallarına uygun olarak kiralara sınırlama getirilip getirilemeyeceği, getirilirse bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde duruldu.

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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?

EV KİRALARININ ARTIŞINI DURDURACAK 3 ADIM

Hükümetin hazırlıkları içerisinde 3 önemli başlığın olduğu ve düzenleme sonrası kiralardaki artışın önüne geçme, dar gelirli vatandaşın barınma endişesi yaşamadan uygun kiralık ev temin edebilmesi ve hem kiracı hem ev sahibinin hukukunun korunması gibi hedefler yer alıyor. Buna göre atılacak 3 adım şöyle;

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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?

1- BELEDİYELER VE TOKİ KİRALIK EVLER ÜRETECEK

Diğer seçenek olarak, yine Avrupa ülkelerindeki uygulama tartışılıyor. Avrupa ülkelerinde uygulanan formüle göre, şirketler belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya işyeri üretebiliyor. Bunun TOKİ ve belediyeler üzerinden yapılması, bu kurumların sadece kiraya verilmek üzere ucuz konut üretmesine daha sıcak bakılıyor. Yapılacak düzenlemeler ile vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyeti piyasadaki benzerlerinden daha düşük olacak.

Gayrimenkul sahibi bu şirketler, kira geliri elde etmenin yanı sıra bu mülkleri bilançolarına değer olarak işleyebilecek.