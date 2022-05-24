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Ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak?
Ev kiraları düşecek mi? Kira fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de konut sektöründe artan maliyetler fiyatları yükseltti. Kira fiyatlarında yaşanan artış sonrası yeni düzenleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Kira artış oranlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bugün bir araya gelecek. Peki, ev kiraları düşecek mi? 2022 kira fiyatları düşecek mi? Kira fiyatlarına yeni düzenleme var mı? Kiralar ne olacak? İşte son gelişmeler...