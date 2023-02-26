Erken emeklilikte tablo netleşti! Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Erken emeklilik için yasalarda bazı imkanlar bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik fırsatını yakalamış oldu. Ancak kapsam dışında kalanlar ise hangi şartların yerine getirilmesi konusunda hususları merak ediyor. Kadın ve erkeklerin emeklilik şartlarında farklılık bulunuyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Diğer yandan yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Erken emeklilik için şartları haberimizde derledik. Peki, kimler fırsattan yararlanabilecek? Erken emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında detaylar!