Erken emeklilik ödemesi yapacaklar için son fırsat! İşte doğum ve askerlik borçlanması ödeme tablosu

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Emeklilik primini doldurmuş ancak yaş akdini tamamlamamış olanlar EYT düzenlemesini bekliyor. EYT düzenlemesi şimdilik pek olası görülmüyor. EYT'yi bekleyen milyonlarca kişiye yapılacak ödeme oldukça büyük bir maliyeti devletin kasasına yüklüyor. EYT'lilerin yaşı beklemek dışında yapabileceği bir şey bulunmuyor. Ancak yaşını doldurmuş, prim eksiği nedeniyle emekliye ayrılamamış olanların durumu farklı. Borçlanma ve yıpranma hakları ile prim açıkları kapatılabiliyor. Özellikle kadınlar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması ile 6 yıl erken emeklilik imkanına sahip. Erkeklerde de askerlik borçlanması yıllar kazandırıyor. Üstelik borçlanmalar toplu olarak da ödenebilir. Erken emeklilik için borçlanma yöntemine başvuranların elini çabuk tutmasında fayda var. Zira, borçlanmalar her yıl asgari ücrete göre hesaplanıyor. 1 Ocak'ta asgari ücretin zamlı olarak ödenecek olması nedeniyle 31 Aralık'a kadar başvuranlar çok daha ucuz fiyattan emekli olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





