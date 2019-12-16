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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları
3600 ek gösterge ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 1.6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TBMM'de görüşülerek ele alınması beklenen ek gösterge ile ilgili taslak hazırlandığı biliniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası konuya olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini aktarmıştı. SGK'nın 2019-2023 stratejik planında 3600 ek gösterge ile ilgili çok önemli ifadeler yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:24
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