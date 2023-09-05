Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

Bağ-Kur'lular arasında prim gün şartını 9000'den 7200'e çekmeyi planlayan Bakanlık, bu çalışmayı tamamlamak üzere. Ancak düzenlemenin kapsamı ve uygulanabilirlik süreçleri henüz netleşmiş değil. İlk olarak düzenlemenin hangi grupları içereceği ve tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.