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Haberler Galeri Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

2. torba yasa ile emekliliklere yönelik düzenlemeler sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar hız kesmeden devam ediyor. Emeklilerin gelirini artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler, Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından hayata geçirilecek. Özellikle yaş ve prim şartlarında yapılacak indirimlerle emeklilerin geleceğine umut ışığı olacak. İşte, 2. Torba Yasa teklifleriyle Meclis'e taşınması planlanan düzenlemeler...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 16:45
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Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

Erken emeklilik formülleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar hız kesmeden devam ediyor. Emeklilerin gelirini artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler, Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından hayata geçirilecek. Bu reformlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyerek emeklilik dönemini daha kolay bir şekilde geçirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Özellikle yaş ve prim şartlarında yapılacak indirimlerle emeklilerin geleceğine umut ışığı olacak. İşte, 2. Torba Yasa teklifleriyle Meclis'e taşınması planlanan düzenlemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

BAĞ-KUR REFORMU İLE EMEKLİLİKTE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik reformu kapsamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu adım, özellikle Bağ-Kur'luları yakından ilgilendirecek ve emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

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Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

Bağ-Kur'lular arasında prim gün şartını 9000'den 7200'e çekmeyi planlayan Bakanlık, bu çalışmayı tamamlamak üzere. Ancak düzenlemenin kapsamı ve uygulanabilirlik süreçleri henüz netleşmiş değil. İlk olarak düzenlemenin hangi grupları içereceği ve tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

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Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

Eğer bu düzenleme, tüm süreleri kapsıyorsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) erkek sigortalıların da prim gün şartı 7200 güne indirilecek. Bu da demek oluyor ki, 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnaf, 7200 günü tamamlamışsa hemen emekli olabilecek.

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Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...

Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lular için de önemli kolaylıklar getirecek. Hem kadınların hem de erkeklerin prim gün şartı 1800 gün azaltılacak. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorlarsa (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan), hemen emekli olabilecekler.