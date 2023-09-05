HaberlerGaleriErken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...
Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! 2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...
2. torba yasa ile emekliliklere yönelik düzenlemeler sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar hız kesmeden devam ediyor. Emeklilerin gelirini artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler, Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından hayata geçirilecek. Özellikle yaş ve prim şartlarında yapılacak indirimlerle emeklilerin geleceğine umut ışığı olacak. İşte, 2. Torba Yasa teklifleriyle Meclis'e taşınması planlanan düzenlemeler...
Giriş Tarihi: 05.09.2023 16:44Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 16:45