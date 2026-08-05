Turizmin başkentine sembol kule: Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi hızla yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı süren hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Uraloğlu, 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulenin "Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacağını" belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı devam eden Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Blok inşaatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Uraloğlu, 1 Kasım 2025 tarihinde yapımına başlanan hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatlarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Antalya Havalimanı'mızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz" dedi.

TEKNİK BLOKLAR KASIM AYINDA TAMAMLANACAK Projede A ve B Teknik Bloklar ile Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin eş zamanlı olarak inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"ANTALYA'NIN YENİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK" Yeni tesisin Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak" ifadelerini kullandı.

Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek" dedi.