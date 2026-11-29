TÜİK'in 3 Aralık'ta açıklayacağı verilerle birlikte memur ve emeklilerin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyonun beş aylık bölümü netleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE BEŞ AYLIK ZAM HESABI NETLEŞECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon zammı, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşen aylık artışların ardından dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29 oldu.

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte beş aylık zam hesabı ortaya çıkacak. Altı aylık enflasyon zammı ise aralık ayı verilerinin ocak ayında açıklanmasıyla kesinleşecek.

Emeklilere yönelik yaş ve prim gün sayısını esas alan iyileştirme düzenlemesinin kapsamı ve aylıklara nasıl yansıyacağı da çalışmaların tamamlanmasının ardından belli olacak.