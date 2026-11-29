Enflasyonda yeni tablo: Ekonomistlerin kasım ayı ve yıl sonu tahmini belli oldu
Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde kasım ayı ve yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu. Aylık enflasyonun yüzde 1,13 olarak gerçekleşmesini bekleyen ekonomistlerin yıllık enflasyona dair öngörüleri de ortaya çıktı.
Yılın son ayına girilirken milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin yeni yılda alacağı zamlı maaşlara yönelik hesaplamalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Aralık Perşembe günü açıklayacağı kasım ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu.
AA Finans'ın kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayına yönelik aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 oldu.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahminleri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişirken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,58 artmıştı.
YILLIK ENFLASYONDA YENİ TAHMİN
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması olan yüzde 1,13'e göre ekimde yüzde 29,77 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a yükselmesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,94
Ekonomistlerin 2026 yılı sonuna dair enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,94 oldu. Söz konusu beklenti ekim ayında yüzde 29,64 seviyesindeydi.
AY AY ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞMELER
Ekonomistlerin 2026 yılı boyunca aylık enflasyon ve yıl sonu enflasyonuna yönelik beklentileri ile gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle:
|
Ay
|
Yıl sonu beklentisi (%)
|
Aylık beklenti (%)
|
Gerçekleşme (%)
|
Ocak
|
23,73
|
4,21
|
4,84
|
Şubat
|
24,16
|
2,87
|
2,96
|
Mart
|
25,91
|
2,40
|
1,94
|
Nisan
|
28,16
|
3,19
|
4,18
|
Mayıs
|
29,40
|
1,65
|
1,71
|
Haziran
|
29,00
|
1,04
|
0,99
|
Temmuz
|
29,55
|
1,82
|
1,78
|
Ağustos
|
29,49
|
1,86
|
1,84
|
Eylül
|
29,66
|
2,18
|
1,84
|
Ekim
|
29,64
|
2,20
|
2,58
|
Kasım
|
29,94
|
1,13
|
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