En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli olmuştu. 5,75 zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. SSK emeklisine ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklisine 24'ünden itibaren ödenecek. Memur emeklisi de 459 lira zam farkı alacak. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...