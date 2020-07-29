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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli olmuştu. 5,75 zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. SSK emeklisine ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklisine 24'ünden itibaren ödenecek. Memur emeklisi de 459 lira zam farkı alacak. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 22:39
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 459 lira fark ödenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli temmuz ayında alacakları zamlı maaşları bekliyor. TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranı 5,75 olarak açıklanmıştı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

TARİH AÇIKLANACAK

Ayrıca memur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, 3 Temmuz'da açıklanan zam oranı beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi..

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

Emekliler yüzde 5.75'lik farklarını SGK tarafından duyurulacak tarihte alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylık alanlara ise kapsadığı döneme göre 1, 2 ya da 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

Örneğin; en düşük emekli aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 153 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira ödenecek.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli dört gözle bekliyor! 459 lira fark ödenecek mi?

ERKEN MAAŞ MÜJDESİ GELEBİLİR

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Memur emeklileri de maaşını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu nedenle Ağustos ayında ödenecek aylıkların Temmuz sonuna çekilmesi söz konusu olabilecek.

Kaynak:Takvim