Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

Her yıl ağustos ayında yayınlanan Capital500 araştırmasında, Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illerine göre en büyük şirketlerin listesi yer alıyor. Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre 500 büyük şirketin sıralandığı listenin zirvesindeki Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci Türk Hava Yolları ve üçüncü ise Petrol Ofisi oldu. Onu dördüncü sırada Opet izledi.