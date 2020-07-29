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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...
Capital Dergisi tarafından her yıl yayınlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı liste açıklandı. . Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre Tüpraş bu yıl da ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmazken Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi onu takip etti. 2019 cirolarına göre listenin ilk 10'unda yer alan şirketlerden dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu.
Giriş Tarihi: 29.07.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 15:12
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