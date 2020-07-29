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Haberler Galeri Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

Capital Dergisi tarafından her yıl yayınlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı liste açıklandı. . Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre Tüpraş bu yıl da ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmazken Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi onu takip etti. 2019 cirolarına göre listenin ilk 10'unda yer alan şirketlerden dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 15:12
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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

Her yıl ağustos ayında yayınlanan Capital500 araştırmasında, Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illerine göre en büyük şirketlerin listesi yer alıyor. Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre 500 büyük şirketin sıralandığı listenin zirvesindeki Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci Türk Hava Yolları ve üçüncü ise Petrol Ofisi oldu. Onu dördüncü sırada Opet izledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

2019 cirolarına göre Capital500 araştırmasında listenin ilk 10'unda yer alan dev oyunculardan dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu. 2018 yılında yedinci olan BİM Birleşik Mağazalar beşinciliğe, beşinci olan Ford Otosan yedinciliğe, onuncu sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk sekizinciliğe, on üçüncü sırada yer alan RC Rönesans İnşaat onunculuğa geldi.

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

GIDACI - İÇECEK FİRMALARI ÖNDE

Capital500'de şirketlerin sektörel dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek. Onu 52 şirketle ikinci sırada enerji, 46 şirketle üçüncü sırada otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018'de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

Gelir açısından yapılan katkıda tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yine açık ara enerji-petrol. 2019'da sektörün Capital500 cirosundan aldığı pay yüzde 19,5 oranında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 10,4'lük payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla perakende, gıda-içecek, demir-çelik, ulaştırma, elektrik-elektronik, inşaat, kuyum ve telekom takip ediyor.

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

2018'den 2019'a sektörlerin araştırmaya yaptığı katkı sıralamasında çok büyük bir değişiklik olmadı. Perakendenin 2018'de yüzde 6,6 olan payı yüzde 8,7'ye, gıda-içecek sektörünün yüzde 6,7 olan payı yüzde 7,4'e çıktı. Öte yandan inşaatın yüzde 5,8 olan payı yüzde 4,9'a, demir-çeliğin yüzde 8,4'lük payı yüzde 6,7'ye geriledi. Bu değişimler de yine inşaat ve sanayideki daralmayı gözler önüne seriyor.