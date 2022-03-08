En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

İSTİHDAM EDENE TEŞVİK

Kadın eleman alımında teşviklerin süresi artıyor. Başvuruların sürdüğü Hızlı Destek Programı'nda; her yeni istihdam için 100 bin lira faizsiz finansman desteği verilirken, bu tutar işletme sahibi veya işe alınan kadın ise 10 bin lira artıyor.

En çok 5 işçi için destek verilirken, kadınlara 50 bin liraya varan avantaj sağlanıyor. Yine başvuruların alındığı Women-Up projesiyle kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için hibe destek veriliyor. 7 ilde 20 ay sürecek destek, aylık 3 bin 984 lira.