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Haberler Galeri En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

Kadınlara yönelik birçok kalem altında desteklemeler yapılıyor. Dünya Kadınlar Günü bugün kutlanırken, 8 Mart Kadınlar Günü'nde en çok merak edilenlerden biri de kadınlar için yapılan düzenlemeler oldu. Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destekler sürüyor. Yazımızda yasalarımda yer alan kadın desteklerini ele aldık. Doğum izninden çeyiz yardımına, evlilik tazminatından istihdama kadar kadın hakları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 11:05
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En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de çalışma hayatında kadın sayısı son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle artarken, birçok düzenleme de hayata geçirildi. Çalışan-çalışmayan tüm kadınlar için yasal destekler bulunuyor. Kadınlara yönelik sağlanan destekleri yazımızda ele aldık. işte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

KADINLARA HANGİ DESTEKLER SAĞLANIYOR?

Devlet; emeklilik ve vergi avantajı başta olmak üzere çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam vb. gibi destekleri de kadınlara sunuyor. Takvim'de yer alan habere göre, işte madde madde kadınlar için tüm destek programları:

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En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

İSTİHDAM EDENE TEŞVİK

Kadın eleman alımında teşviklerin süresi artıyor. Başvuruların sürdüğü Hızlı Destek Programı'nda; her yeni istihdam için 100 bin lira faizsiz finansman desteği verilirken, bu tutar işletme sahibi veya işe alınan kadın ise 10 bin lira artıyor.

En çok 5 işçi için destek verilirken, kadınlara 50 bin liraya varan avantaj sağlanıyor. Yine başvuruların alındığı Women-Up projesiyle kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için hibe destek veriliyor. 7 ilde 20 ay sürecek destek, aylık 3 bin 984 lira.

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En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

İŞ KURANA İLAVE DESTEK

KOSGEB'in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'yla verilen hibe destek, girişimci kadın ise 10 bin lira artıyor.

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En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...

KAZANCA VERGİ YOK

Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor.

Bu ürünleri internetten satanlar da bu yıl 320 bin liranın aşılmaması koşuluyla vergiden muaf.