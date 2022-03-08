HaberlerGaleriEn az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
Kadınlara yönelik birçok kalem altında desteklemeler yapılıyor. Dünya Kadınlar Günü bugün kutlanırken, 8 Mart Kadınlar Günü'nde en çok merak edilenlerden biri de kadınlar için yapılan düzenlemeler oldu. Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destekler sürüyor. Yazımızda yasalarımda yer alan kadın desteklerini ele aldık. Doğum izninden çeyiz yardımına, evlilik tazminatından istihdama kadar kadın hakları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:05Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 11:05