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Haberler Galeri Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

Temmuz ayı emekliler için kazançlı geçti. Maaş zammı, ikramiye ve promosyon ödemeleri sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların kredi imkanlarını sorguluyor. Maaşını bankalardan alan emeklilere özel faizli ve faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen bankaların faizsiz kredi imkanlarıyla yakından ilgileniyor. Temmuz ayında artan emekli maaşı sonrası emeklilerin çekebileceği en fazla kredi miktarı da arttı. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar kredi veriyor? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 19:15
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Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

Bankalar kendi müşterileri olan emeklilere avantajlı kredi imkanları sunuyor. Diğer yandan emeklilerin dikkatini çekmek isteyen bankalar yeni kampanyalı kredi tutarlarını duyurmayı sürdürüyor. Sadece emekli vatandaşlara sağlanan bu imkanların başında düşük faiz oranı ile esnek ödeme seçenekleri geliyor. Bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, düşük faizli veya faizsi kredi veren bankaların listeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

NEDİR?

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

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Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dan başlayan faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

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Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ!

Yasal mevzuat gereği; kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası vade 24 ay, 100.001 TL üzeri vade 12 ay olarak sınırlandırılmıştır.

Kredi üst limiti 100.000 TL'dir.

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

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Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

Tahsis ücretine %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

*İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı 50.000 TL'ye kadar %1,65, 50.001-100.000 TL'ye kadar %1,79 olarak uygulanacaktır.