Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...

Tahsis ücretine %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

*İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı 50.000 TL'ye kadar %1,65, 50.001-100.000 TL'ye kadar %1,79 olarak uygulanacaktır.