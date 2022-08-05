HaberlerGaleriEmekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...
Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...
Temmuz ayı emekliler için kazançlı geçti. Maaş zammı, ikramiye ve promosyon ödemeleri sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların kredi imkanlarını sorguluyor. Maaşını bankalardan alan emeklilere özel faizli ve faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen bankaların faizsiz kredi imkanlarıyla yakından ilgileniyor. Temmuz ayında artan emekli maaşı sonrası emeklilerin çekebileceği en fazla kredi miktarı da arttı. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar kredi veriyor? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?