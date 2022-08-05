2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ’den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN AYRI KOTA BELİRLENECEK

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.