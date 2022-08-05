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Haberler Galeri 2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ'den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ'den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

Ev almak isteyenler için müjdeler peş peşe geliyor. TOKİ Ağustos ayı kampanyalarını arka arkaya sıraladı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 25 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 2.057 TL taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli aralıklarla ev ilanları güncelleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar bütçelerine uygun daireler için araştırmalarını sürdürüyor. Bu vasıtasıyla TOKİ dar ve orta gelirli ailelerin hayallerine kavuşmasına yardım ediyor. İşte kampanya detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 21:47
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2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ’den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Dar ve orta gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren açıklama ile uygun fiyatlı daireler için detaylar belli oldu. Dar ve orta gelir grubu için 2+1, 3+1 konut satışları başladı. Bu gruplar için gelir şartı aranmayacağından vatandaşlara ev alımında kolaylık olacak. TOKİ tarafından yayınlanan ilanın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ev kampanyaları için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ’den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

Son dakika haberi... 81 ilde uygulanacak olan sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı konutlarda asgari ücretlilerin erişebileceği fiyatlar uygulanacak. Ödeme 20 yıl vadeye yayılacak.

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2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ’den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN AYRI KOTA BELİRLENECEK

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

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2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ’den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

Öte yandan TOKİ 5 ilde satışlarına devam ediyor.

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2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ’den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...

BATMAN MERKEZ, CİĞERLO MAHALLESİ 908 ADET KONUT, 3 DÜKKANLI TİCARET SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BATMAN MERKEZ, CİĞERLO MAHALLESİ 908 ADET KONUT, 3

DÜKKANLI TİCARET kapsamında üretilecek 276 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: BATMAN MERKEZ, CİĞERLO MAHALLESİ 908 ADET KONUT, 3 DÜKKANLI TİCARET