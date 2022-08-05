05 Ağustos 2022, Cuma
2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ'den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...
Ev almak isteyenler için müjdeler peş peşe geliyor. TOKİ Ağustos ayı kampanyalarını arka arkaya sıraladı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 25 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 2.057 TL taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli aralıklarla ev ilanları güncelleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar bütçelerine uygun daireler için araştırmalarını sürdürüyor. Bu vasıtasıyla TOKİ dar ve orta gelirli ailelerin hayallerine kavuşmasına yardım ediyor. İşte kampanya detayları...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 21:47
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