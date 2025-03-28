Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Kısa vadeli yatırımlar riskli

Memiş, kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle altın yatırımı yapmanın yanlış olacağını ifade etti. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten uzman, altının siyasi, ekonomik ve küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurguladı.

"Altın, sadece yatırım aracı olarak değil, sanayide de yoğun kullanılan bir emtia. Üretimde önemli bir paya sahip olduğu için fiyat hareketlerinde birçok faktör etkili oluyor." diye ekledi.