28 Mart 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Altın piyasasında yükseliş devam ediyor. Ons altın, 3.083 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın yurt dışı piyasalarda 3.800 lira ile yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekerken, gümüş de benzer şekilde zirveye yükseldi. A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altına yatırım yapmayı planlayanlara dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 12:26
Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Küresel piyasalarda altının değer kazanması, gram altın fiyatlarını da etkileyerek yatırımcıların ilgisini artırdı. Altının yükselen grafiği, güvenli liman olma özelliğini pekiştirirken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yeni rekor seviyelere ulaşabileceğine dair tahminlerde bulundu.

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

4.000-4.500 Lira beklentisi devam ediyor

İslam Memiş, yıl içinde gram altının 4.000-4.500 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Ancak altın yatırımında aceleci olunmaması gerektiğini vurgulayan uzman isim, panik alımları yerine düşüşlerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Kısa vadede fiyatlarda köpüklenme yaşandığını görüyoruz. Bu seviyelerden alım yapmak riskli olabilir. Fiyatların gevşemesini bekleyen yatırımcılar için fırsatlar doğacaktır." dedi.

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Kısa vadeli yatırımlar riskli

Memiş, kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle altın yatırımı yapmanın yanlış olacağını ifade etti. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten uzman, altının siyasi, ekonomik ve küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurguladı.

"Altın, sadece yatırım aracı olarak değil, sanayide de yoğun kullanılan bir emtia. Üretimde önemli bir paya sahip olduğu için fiyat hareketlerinde birçok faktör etkili oluyor." diye ekledi.

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

ABD'nin yeni vergi kararı altını destekliyor

ABD'nin otomobil ithalatına %25 oranında yeni bir gümrük vergisi getirmesi, küresel piyasalarda ticaret savaşları endişesini artırdı. Bu gelişme, ons altının 3.000 dolar seviyesini aşmasına neden oldu. Uzmanlar, ons altının 3.300-4.000 dolar seviyelerini test edebileceğini öngörüyor.

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Dolar kuru ve altın ilişkisi

İslam Memiş, dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Merkez Bankası anketleri ve ekonomi programları, yıl sonu için doların 43-44 lira seviyelerinde olabileceğini öngörüyor.

"Doların artışı, altını yukarı çekmeye devam edecektir. Enflasyon düşse bile döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını destekleyecek." dedi.

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

Altın yatırımcısı uzun vadede kazanır

Memiş, altının uzun vadeli yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu belirterek, "Altın yatırımcısı kaybetmez. Ancak doğru zamanlama çok önemli. Ani dalgalanmalarda panik yapılmamalı." ifadelerini kullandı.

Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?

(Kaynak: A Haber)