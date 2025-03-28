28 Mart 2025, Cuma
Altın rekor kırdı! Uzman İslam Memiş’ten flaş uyarı: Bu seviyelerden alım yapılır mı?
Altın piyasasında yükseliş devam ediyor. Ons altın, 3.083 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın yurt dışı piyasalarda 3.800 lira ile yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekerken, gümüş de benzer şekilde zirveye yükseldi. A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altına yatırım yapmayı planlayanlara dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 12:26