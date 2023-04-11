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Haberler Galeri Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

Emekli taban maaşlarında yapılan düzenleme sonrasında miktar 7.500 TL olarak güncellendi. Temmuz ayında emekli maaşlarında yılın ilk 6 aylık dönemine göre zam uygulanacak. Diğer yandan memur maaşları ve asgari ücret ödemelerinde değişim olup olmayacağı merak ediliyordu. EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi birçok konu 2023 yılının başlarında onaylandı. Diğer yandan intibak düzenlemesi için atılacak adımlar da merak ediliyor. Eğer düzenleme yasalaşırsa, 2000 sonrası emekli maaşlarında artış yaşanacak. Peki, intibak düzenlemesi ile maaşlar ne kadar, kaç TL olur? İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 18:13
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Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur’lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

Emekliler için müjdeli haberler peş peşe gelirken, düzenlemeler için açıklamalar geldi. Hal böyle olunca, gözler intibak düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi. Emekli taban maaşı 7.500 TL olarak güncellendi. 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak düzenlemesi bu sene yapılacak mı merak ediliyor. Peki, intinak düzenlemesi yasalaşırsa maaşlar ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur’lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

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Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur’lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.

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Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur’lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:

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Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur’lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.

Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz."