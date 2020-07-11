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Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Hükümetin 6 yıl önce uygulamaya koyduğu bayram ikramiyeleri emekli kesimine rahat bir nefes aldırıyor. Yılda iki kez verilen ikramiyenin ikinci ödemeleri için emekliler heyecan içinde. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin beklediği ikramiye tarihleri belli oldu. Öte yandan TÜED tarafından bayram ikramiyelerinin 1500 TL olması talebi geldi. Peki, 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:30
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