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Haberler Galeri Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Hükümetin 6 yıl önce uygulamaya koyduğu bayram ikramiyeleri emekli kesimine rahat bir nefes aldırıyor. Yılda iki kez verilen ikramiyenin ikinci ödemeleri için emekliler heyecan içinde. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin beklediği ikramiye tarihleri belli oldu. Öte yandan TÜED tarafından bayram ikramiyelerinin 1500 TL olması talebi geldi. Peki, 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:30
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Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere verilen ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci ikramiyelerini bekliyor. Peki, 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emeki ikramiye tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

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Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

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Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...

"BAYRAM İKRAMİYELERİ 1500 TL OLSUN"

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye sevinci yaşayan emeklilerin, 6 yıl önce ki rakamın artması için beklenti içerisine girdiğini söyledi.