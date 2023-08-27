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Haberler Galeri Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı düzenlemesi için çalışmalar başladı. Bakanlıklar, Orta Vadeli Plan ve bütçe disiplini doğrultusunda harekete geçti. Temmuz ayında milyonlarca emekliye enflasyon ve refah payı artışı yapıldı. Emekli maaşı düzenlemesi kapsamında oransal artış ve seyyanen zam seçenekleri masaya yatırıldı. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar için özel bir çalışma yapılıyor ve farklı formüller değerlendiriliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 17:21
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Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına yönelik yıllık Ocak ve Temmuz artışları gerçekleşiyor. Memur zammı Temmuz'da yüzde 17,55 artış ve 8077 TL seyyanen artış şeklinde belirlendi. Emekli maaşı zammı yüzde 19,77'den refah payı ile yüzde 25'e çıkarıldı. Şu an SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Seyyanen zam da emekli maaş düzenlemesi kapsamında değerlendiriliyor. İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor.

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Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor.

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Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

REFAH PAYI UYGULAMASI

Bunun dışında son dönemde hem emekliler hem de memurlar için refah payı uygulaması devreye sokuldu. Hükümet oluşan enflasyonun üzerinde zam oranı belirledi. Ayrıca taban maaş uygulaması ile düşük aylıklar seyyanen ödemelerle belirlenen rakamlara tamamlandı.

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Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

Örneğin bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15,40, memur emeklilerinde yüzde 16,48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti.