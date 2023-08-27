Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı düzenlemesi için çalışmalar başladı. Bakanlıklar, Orta Vadeli Plan ve bütçe disiplini doğrultusunda harekete geçti. Temmuz ayında milyonlarca emekliye enflasyon ve refah payı artışı yapıldı. Emekli maaşı düzenlemesi kapsamında oransal artış ve seyyanen zam seçenekleri masaya yatırıldı. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar için özel bir çalışma yapılıyor ve farklı formüller değerlendiriliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!