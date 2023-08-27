2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

Çalışma hayatındaki prim uygulamalarındaki farklılıklar sona eriyor. Yeni reformlarla birlikte Bağ-Kur'lular için prim şartları, SSK ile eşitlenecek. Bu değişiklik, Bağ-Kur sigortalılarının daha erken emekli olmasını ve emeklilik haklarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Hal böyle olunca,"2 torba yasada hangi maddeler yer alacak? Torba yasa ile erken emeklilik var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2. torba yasa ile ilgili son gelişmeler!