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Haberler Galeri 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

Çalışma hayatındaki prim uygulamalarındaki farklılıklar sona eriyor. Yeni reformlarla birlikte Bağ-Kur'lular için prim şartları, SSK ile eşitlenecek. Bu değişiklik, Bağ-Kur sigortalılarının daha erken emekli olmasını ve emeklilik haklarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Hal böyle olunca,"2 torba yasada hangi maddeler yer alacak? Torba yasa ile erken emeklilik var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2. torba yasa ile ilgili son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 18:22
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2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

Hükümetin öncülük ettiği emeklilik reformu, uzun süredir gündemde yer alıyor. Bu reform, çalışanların emeklilik planlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak önemli değişiklikleri içeriyor. Özellikle düşürülen prim oranları ve daha erişilebilir emeklilik süreçleri, reformun merkezinde bulunuyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitlenmesi:

Bağ-Kur'lular için prim şartı 9.000 günden 7.200 güne çekilecek.

Küçük esnafın belirlenmesi ve prim sürelerinin hangi tarihleri kapsayacağı gibi detaylar belirlenmelidir.

Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT ile ilgili erkek ve kadın sigortalılar arasındaki eşitsizlik giderilecektir.

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2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

Ev Kadınlarına ve Anneler için Erken Emeklilik ve Prim Desteği:

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını devlet karşılayacak.

İsteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği sağlanacak. Devlet, primin bir kısmını ödeyerek emekliliklerini erken yaşta alabilmelerini teşvik edecek.

Annelerin emeklilik için yaş şartı, çocuk sayısına göre esnetilebilecek. Bu, annelerin daha erken emekli olmalarını sağlayacak bir düzenleme olarak görünmektedir.

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2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

Aile ve Gençlik Bankası:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanmaktadır. Bu banka, sosyal desteklerin finansmanını sağlamak için kullanılacaktır.

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2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Desteği:

İsteğe bağlı sigorta yoluyla emeklilik için prim ödeyen kadınlara devlet tarafından prim desteği sağlanacaktır.

Bu, kadınların daha uygun maliyetlerle emeklilik için tasarruf yapmalarına yardımcı olacaktır.