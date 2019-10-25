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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...
Emeklilerin gözü kulağı Ocak artışında. Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Zam tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 429 liraya varan artış oluşacak. Peki bu artışla taban ve tavan maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 25.10.2019 04:11 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:54
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