Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

Emeklilerin gözü kulağı Ocak artışında. Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Zam tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 429 liraya varan artış oluşacak. Peki bu artışla taban ve tavan maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...