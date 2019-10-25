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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

Emeklilerin gözü kulağı Ocak artışında. Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Zam tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 429 liraya varan artış oluşacak. Peki bu artışla taban ve tavan maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 04:11 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:54
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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

Emeklilerin gözü kulağı Ocak artışında.

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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

Zam oranını enflasyon göstereceği için emekliler, meraklı bekleyiş içerisinde.

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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminine göre yüzde 7.3 olacak.

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Emekliye 429 lira zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin taban maaşı...

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.