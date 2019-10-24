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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

1915 Çanakkale Köprüsü'nden son fotoğraflar geldi. Gelibolu ilçesinde, Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan ve tamamlandığında, iki ayak aralığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, deniz içine bloklar yerleştirilerek ayaklar yükseltiliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? İşte dev projeden son kareler...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:00
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ayakların yükseltilmesi için çalışma yapılıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

Sütlüce şantiyesinde, köprü ayağına vinç yardımıyla bağ kirişi montajının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

Tasarımındaki incelikleriyle farklı özelliklere sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renklerinde boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

İki ayak aralığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olacak asma köprünün uzunluğunun, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.