1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...

1915 Çanakkale Köprüsü'nden son fotoğraflar geldi. Gelibolu ilçesinde, Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan ve tamamlandığında, iki ayak aralığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, deniz içine bloklar yerleştirilerek ayaklar yükseltiliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? İşte dev projeden son kareler...