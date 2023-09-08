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Haberler Galeri Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP), Başkan Erdoğan tarafından açıklandı ve dikkat çeken önemli değişiklikler içeriyor. Programın merkezinde, 2. basamak emeklilik sistemi bulunuyor. Bu yeni sistem, çalışanlara çifte maaş alma imkanı sunacak ve kıdem tazminatı garantisini içerecek. Ayrıca, emeklilik yaşının da düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca, Ocak zammı konusunda da OVP'den önemli ipuçları var. 2023 TÜFE tahminine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı %37.79'a ulaşacakken, memur ve diğer emeklilerin artışı da %49.46 olacak. İşte hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 06:52
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Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında beklenen enflasyon artışıyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'ndan gelen haberlere göre, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklandı. Bu, emeklilerin maaşlarında olası bir artışın habercisi olarak kabul ediliyor. İşte yeni hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Ocak zamları için ipucu OVP'den geldi. Yüzde 65 olan 2023 TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 37.76 olurken, memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 49.46'ya ulaşacak.

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Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı netleşti. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 65 olarak yer aldı.

Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammının, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak artışına eklenecek farkın ipucu geldi.

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Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

6 AYLIK TÜFE BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bunun 2 aylık dönemin verisi, bu hafta başında belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 19.44 çıktı.

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Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Ardından dün açıklanan OVP'de de 2023 yılı enflasyonu tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Buna göre; bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı da bu oranda olacak.