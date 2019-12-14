Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur emeklisi Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor.Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.29 enflasyon farkı göründü. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş 2 bin 656 lirayı bulacak. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 04:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





