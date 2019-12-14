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Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur emeklisi Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor.Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.29 enflasyon farkı göründü. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş 2 bin 656 lirayı bulacak. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 04:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:08
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Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Ocak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri kadar memur emeklileri için de zam ayı olacak.

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Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin maaşlarına, memurlar gibi yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

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Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.

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Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71'e ulaşacak.

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Emekliye 2.656 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor.