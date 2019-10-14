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Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?

Emekliye 1000 TL promosyon müjdesi! 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli vatandaşlar için bankalar yeni kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Peki emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere promosyon için son teklif Türk Ekonomi Bankası (TEB)'den geldi. TEB yaptığı kampanyayla maaşa göre emeklilere 1000 TL'ye kadar promosyon verecek. İşte tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!

Giriş Tarihi: 14.10.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 21:58
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Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1000 TL promosyon fırsatı! Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara 1000 TL promosyon verileceği açıklandı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!

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Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?

TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON

7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.

Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

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Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?

İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

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Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.