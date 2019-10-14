Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
Emekliye 1000 TL promosyon müjdesi! 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli vatandaşlar için bankalar yeni kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Peki emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere promosyon için son teklif Türk Ekonomi Bankası (TEB)'den geldi. TEB yaptığı kampanyayla maaşa göre emeklilere 1000 TL'ye kadar promosyon verecek. İşte tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!
Giriş Tarihi: 14.10.2019 21:55Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 21:58