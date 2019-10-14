Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

İshtihdama teşvik için çalışan annelere aylık 650 TL maaş bağlanacak. Binlerce kişiyi ilgilendiren karar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından çalışan annelere 24 ay boyunca olmak üzere ayda 650 TL maaş verileceği açıklandı. Proje toplam 7 ilde uygulanacak. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira destek de sağlanacak. Peki anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!