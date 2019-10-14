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Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

İshtihdama teşvik için çalışan annelere aylık 650 TL maaş bağlanacak. Binlerce kişiyi ilgilendiren karar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından çalışan annelere 24 ay boyunca olmak üzere ayda 650 TL maaş verileceği açıklandı. Proje toplam 7 ilde uygulanacak. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira destek de sağlanacak. Peki anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 14.10.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 23:44
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Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan annelere büyük müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Kadınlara yönelik istihdamı desteklemek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan yeni projede, çalışan annelere aylık 650 TL maaş bağlanacak. Anneler bu maaşı 24 ay boyunca alabilecek. 7 ilde uygulanacak proje kapsamında yardımlar toplamda 169 milyon lirayı bulacak. Projeye ön kayıt işlemleri 15 Ekim Salı günü itibariyle saat 14:00'te başlıyor. Peki, anne çocuk projesi başvuru şartları nelerdir? Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır? İşte projeyle ilgili tüm detaylar…

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Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0 - 60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

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Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA'ya yaptığı açıklamada kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin hayata geçirileceğini belirtti.

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Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Projeden 0 - 60 aylık çocuklarını Bakanlığı'mız ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 euro) destek sağlanacak" dedi.

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Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?

Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek.