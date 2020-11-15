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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor... Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor...
Son dakika... Emekliler 2021 yılına sayılı günler kala maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. Yılda iki kez olmak üzere emekli maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayında maaşlara 5.75 oranında zam uygulanmıştı. Geçtiğimiz dört ay sonrasında ortaya çıkan enflasyon oranlarına göre; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 4.61 oranında zam yapılacağı ön görülüyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor...
Giriş Tarihi: 15.11.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 18:58
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 Ocak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Yeni yıla sayılı günlerin kalmasının ardından emekliler maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. Ocak ve Temmuz ayında ortaya çıkan enflasyon miktarına göre maaşlara zam yansıtılacak. Geçtiğimiz 4 aylık zaman diliminde ortaya çıkan enflasyon oranları sonrasında Hakem Kurulu tarafından alınacak karar bekleniyor. Görüşmelerin sonlanmasının ardından ortaya çıkacak oran gündemin ilk sırasında yer alıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK
Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.
ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.