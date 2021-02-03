Emeklinin yüzünü güldürecek maaş teklifi: Emekliye en az 2.825 TL! Flaş gelişme...

Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Yıllık 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, banka promosyonu gibi. Ayrıca emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, 2020'nin Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi.